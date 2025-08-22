Sentier de découverte d’Omont Omont Ardennes

Sentier de découverte d’Omont

Sentier de découverte d’Omont 08430 Omont Ardennes Grand Est

Omont est au moyen-âge, un site stratégique régional de première importance. Son histoire, et notamment celle de son château, aujourd’hui détruit, vous est présenté tout au long d’en sentier d’interprétation composé de 6 panneaux.Laissez vous guider et plongez au cœur de l’histoire médiévale, haute en couleurs, de cette ancienne forteresse. Parking au niveau du cimetière.

+33 3 24 35 02 69

English :

Omont is in the Middle Ages, a strategic regional site of primary importance. Its history, and in particular that of its castle, today destroyed, is presented to you all along an interpretation path composed of 6 panels. Let yourself be guided and plunge into the heart of the medieval history, high in colors, of this ancient fortress. Parking at the cemetery.

Deutsch :

Omont war im Mittelalter ein wichtiger strategischer Standort in der Region. Seine Geschichte und insbesondere die seiner Burg, die heute zerstört ist, wird Ihnen auf einem Interpretationspfad mit 6 Schildern vorgestellt. Lassen Sie sich führen und tauchen Sie ein in die farbenfrohe mittelalterliche Geschichte dieser ehemaligen Festung. Parkplatz auf der Höhe des Friedhofs.

Italiano :

Nel Medioevo, Omont era un sito regionale strategico di primaria importanza. La sua storia, e in particolare quella del suo castello, oggi distrutto, vi viene presentata attraverso un percorso interpretativo composto da 6 pannelli. Lasciatevi guidare e immergetevi nel cuore della colorata storia medievale di questa antica fortezza. Parcheggio al cimitero.

Español :

En la Edad Media, Omont era un lugar estratégico regional de primera importancia. Su historia, y en particular la de su castillo, hoy destruido, se le presenta a lo largo de un recorrido de interpretación compuesto por 6 paneles. Déjese guiar y sumérjase en el corazón de la colorida historia medieval de esta antigua fortaleza. Aparcamiento en el cementerio.

