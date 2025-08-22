Sentier de découverte du lac des Ecoles Les Gets Haute-Savoie

Sentier de découverte du lac des Ecoles

Sentier de découverte du lac des Ecoles Route des Ecoles 74260 Les Gets Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier de découverte de la zone humide des Boittets offre une belle découverte des enjeux de l’eau en montagne. Des tourbières, habitat fragile d’espèces protégées, au lac artificiel des écoles, votre chemin se fera… aquatique.

http://www.geopark-chablais.com/ +33 4 50 74 74 74

English : Lac des Ecoles Discovery Trail

The trail of discovery of the Boittets wetland offers a beautiful discovery of the stakes of water in mountains. From peatlands, fragile habitat of protected species, to the articifial Lac des Ecoles , your walk will be done in an aquatic way

Deutsch :

Der Entdeckungspfad des Feuchtgebiets von Boittets bietet eine schöne Möglichkeit, die Herausforderungen des Wassers in den Bergen zu entdecken. Von den Torfmooren, einem empfindlichen Lebensraum für geschützte Arten, bis zum künstlichen See der Schulen wird Ihr Weg… wasserreich sein.

Italiano :

Il sentiero di scoperta della zona umida dei Boittets offre una bella scoperta delle sfide dell’acqua in montagna. Dalle torbiere, un habitat fragile per le specie protette, al lago artificiale della scuola, il percorso sarà acquatico.

Español :

El sendero de descubrimiento del humedal de Boittets ofrece un hermoso descubrimiento de los desafíos del agua en las montañas. Desde las turberas, frágil hábitat de especies protegidas, hasta el lago escolar artificial, su recorrido será… acuático.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme