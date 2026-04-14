Remontons dans le passé, Musée de la musique mécanique, Les Gets

Remontons dans le passé Samedi 23 mai, 21h00 Musée de la musique mécanique Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Vous êtes invités à un voyage temporel en musique !

A l’occasion de la réception de la dernière acquisition du musée, une épinette mécanique de 1620, nous remonterons le temps à la découverte de l’univers fabuleux de la musique mécanique.

Vous êtes attendus pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées aux Gets riche et originale, pleine de surprises pour découvrir autrement les collections toujours enrichies !

Musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village, 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musicmecalesgets.org Le musée de la musique mécanique est abrité depuis 1988, dans le plus ancien bâtiment des Gets. Cette collection unique avec plus de 550 pièces en fait le plus grand musée de musique mécanique en Europe. Les visites guidées et animées assurent toujours une ambiance inoubliable. Orgues de Barbarie, de manège, carillon et boites à musique, orchestrions, pianos mécaniques sont présentés dans le contexte de leur époque.

Vous êtes invités à un voyage temporel en musique !

©Musée de la musique mécanique