Les Gets

Les Cognées Concours de débardage mécanisé

Le parking des Perrières Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Une compétition unique au monde !

Les Cognées C’est un rassemblement d’ancien tracteurs forestiers, compétition, exposition, concerts, une buvette et restauration rapide… Bref, de quoi passer un moment convivial à la sauce Cognées !

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Le parking des Perrières Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74

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English : Les Cognées Mechanical Skidding Contest

A competition unlike any other in the world!

Les Cognées It’s a gathering of vintage forestry tractors, featuring competitions, exhibitions, concerts, a refreshment stand, and fast food… In short, everything you need for a fun and friendly time, Cognées style!

L’événement Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Gets