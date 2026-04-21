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Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets

Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Le parking des Perrières

Ville : 74260 Les Gets

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Les Gets

Les Cognées Concours de débardage mécanisé

Le parking des Perrières Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Une compétition unique au monde !
Les Cognées C’est un rassemblement d’ancien tracteurs forestiers, compétition, exposition, concerts, une buvette et restauration rapide… Bref, de quoi passer un moment convivial à la sauce Cognées !
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Le parking des Perrières Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 

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English : Les Cognées Mechanical Skidding Contest

A competition unlike any other in the world!
Les Cognées It’s a gathering of vintage forestry tractors, featuring competitions, exhibitions, concerts, a refreshment stand, and fast food… In short, everything you need for a fun and friendly time, Cognées style!

L’événement Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Gets

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