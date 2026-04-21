Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets
Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets vendredi 19 juin 2026.
Les Gets
Les Cognées Concours de débardage mécanisé
Le parking des Perrières Les Gets Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Une compétition unique au monde !
Les Cognées C’est un rassemblement d’ancien tracteurs forestiers, compétition, exposition, concerts, une buvette et restauration rapide… Bref, de quoi passer un moment convivial à la sauce Cognées !
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Le parking des Perrières Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74
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English : Les Cognées Mechanical Skidding Contest
A competition unlike any other in the world!
Les Cognées It’s a gathering of vintage forestry tractors, featuring competitions, exhibitions, concerts, a refreshment stand, and fast food… In short, everything you need for a fun and friendly time, Cognées style!
L’événement Les Cognées Concours de débardage mécanisé Les Gets a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Gets
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