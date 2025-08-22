Sentier de découverte Vèbre coeur

Sentier de découverte Vèbre coeur Place de la Mairie 81320 Murat-sur-Vèbre Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Promenade dans le vieux village. Dépliant disponible dans les bureaux d’information touristique.

https://www.destinationhautlanguedoc.fr/ +33 5 32 11 09 45

English :

A gentle walk through the old village. A leaflet is available at the Tourist Information Centres.

Deutsch :

Spaziergang durch das alte Dorf. Faltblatt in den Touristeninformationsbüros erhältlich.

Italiano :

Passeggiata nel borgo antico. Opuscolo disponibile presso gli uffici di informazione turistica.

Español :

Un agradable paseo por el casco antiguo del pueblo. El folleto está disponible en las Oficinas de Información Turística.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme