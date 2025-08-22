Sentier de découverte « Vèbre coeur » Murat-sur-Vèbre Tarn
Sentier de découverte « Vèbre coeur » Murat-sur-Vèbre Tarn vendredi 1 mai 2026.
Sentier de découverte Vèbre coeur
Sentier de découverte Vèbre coeur Place de la Mairie 81320 Murat-sur-Vèbre Tarn Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Promenade dans le vieux village. Dépliant disponible dans les bureaux d’information touristique.
https://www.destinationhautlanguedoc.fr/ +33 5 32 11 09 45
English :
A gentle walk through the old village. A leaflet is available at the Tourist Information Centres.
Deutsch :
Spaziergang durch das alte Dorf. Faltblatt in den Touristeninformationsbüros erhältlich.
Italiano :
Passeggiata nel borgo antico. Opuscolo disponibile presso gli uffici di informazione turistica.
Español :
Un agradable paseo por el casco antiguo del pueblo. El folleto está disponible en las Oficinas de Información Turística.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme