Sentier de la citadelle à la pointe des Doux Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Sentier de la citadelle à la pointe des Doux Le Château-d’Oléron Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la citadelle à la pointe des Doux
Sentier de la citadelle à la pointe des Doux accès par le boulevard Philippe Daste 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Parcours qui chemine sur le haut de la dune entre la citadelle du Château d’Oléron en direction du Nord jusqu’à la pointe des doux.
https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ +33 7 68 24 70 23
English :
Route that runs along the top of the dune between the citadel of the Château d’Oléron and the Pointe des Doubles.
Deutsch :
Weg, der auf dem oberen Teil der Düne zwischen der Zitadelle von Château d’Oléron in Richtung Norden bis zur Pointe des doux verläuft.
Italiano :
Un percorso che costeggia la sommità della duna tra la cittadella di Château d’Oléron in direzione nord e la Pointe des Doux.
Español :
Ruta que discurre por la cima de la duna entre la ciudadela del castillo de Oléron en dirección norte y la Pointe des doux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme