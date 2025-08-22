Sentier de la citadelle à la pointe des Doux Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Sentier de la citadelle à la pointe des Doux

Sentier de la citadelle à la pointe des Doux accès par le boulevard Philippe Daste 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Parcours qui chemine sur le haut de la dune entre la citadelle du Château d’Oléron en direction du Nord jusqu’à la pointe des doux.

https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ +33 7 68 24 70 23

English :

Route that runs along the top of the dune between the citadel of the Château d’Oléron and the Pointe des Doubles.

Deutsch :

Weg, der auf dem oberen Teil der Düne zwischen der Zitadelle von Château d’Oléron in Richtung Norden bis zur Pointe des doux verläuft.

Italiano :

Un percorso che costeggia la sommità della duna tra la cittadella di Château d’Oléron in direzione nord e la Pointe des Doux.

Español :

Ruta que discurre por la cima de la duna entre la ciudadela del castillo de Oléron en dirección norte y la Pointe des doux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme