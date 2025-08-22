Sentier de la montecaldienne Montmérac Charente

Sentier de la montecaldienne

Sentier de la montecaldienne Montchaude 16300 Montmérac Charente Nouvelle-Aquitaine

Bâtie sur une butte d’où était extrait jadis le silex, Montchaude domine la Petite Champagne charentaise.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 78 91 04

English : Sentier de la montecaldienne

Built on a hill from which was formerly extracted flint, Montchaude dominates the Petite Champagne charentaise.

Deutsch : Sentier de la montecaldienne

Montchaude wurde auf einer Anhöhe erbaut, von der früher Feuerstein abgebaut wurde, und dominiert die Petite Champagne Charentaise.

Italiano :

Costruita su un tumulo da cui un tempo si estraeva la selce, Montchaude domina la regione della Petite Champagne, nella Charente.

Español : Sentier de la montecaldienne

Construida sobre un montículo del que antaño se extraía sílex, Montchaude domina la región de Petite Champagne, en Charente.

