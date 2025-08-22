Sentier de la montecaldienne Montmérac Charente
Sentier de la montecaldienne Montchaude 16300 Montmérac Charente Nouvelle-Aquitaine
Bâtie sur une butte d’où était extrait jadis le silex, Montchaude domine la Petite Champagne charentaise.
https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 78 91 04
Built on a hill from which was formerly extracted flint, Montchaude dominates the Petite Champagne charentaise.
Montchaude wurde auf einer Anhöhe erbaut, von der früher Feuerstein abgebaut wurde, und dominiert die Petite Champagne Charentaise.
Costruita su un tumulo da cui un tempo si estraeva la selce, Montchaude domina la regione della Petite Champagne, nella Charente.
Construida sobre un montículo del que antaño se extraía sílex, Montchaude domina la región de Petite Champagne, en Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme