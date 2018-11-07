Sentier de la salle de bal des Demoiselles coiffées Théus Hautes-Alpes

Sentier de la salle de bal des Demoiselles coiffées 05190 Théus Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez à la découverte des Demoiselles coiffées, témoins de l’histoire géologique et climatique, modelées patiemment par le temps qui constituent un paysage original et pittoresque des Alpes du Sud.

English :

Discover the Demoiselles coiffées, witnesses to geological and climatic history, patiently shaped by time to form an original and picturesque landscape in the Southern Alps.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Demoiselles coiffées, Zeugen der geologischen und klimatischen Geschichte, die geduldig von der Zeit geformt wurden und eine originelle und malerische Landschaft der Südalpen bilden.

Italiano :

Scoprite le « Demoiselles coiffées », testimoni della storia geologica e climatica, pazientemente modellate dal tempo, che costituiscono un paesaggio originale e pittoresco delle Alpi meridionali.

Español :

Descubra las « Demoiselles coiffées », testigos de la historia geológica y climática, pacientemente modelados por el tiempo, que constituyen un paisaje original y pintoresco de los Alpes del Sur.

