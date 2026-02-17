Stage acrobaties dans les arbres Tiers lieu de Mont Colombis Théus

Stage acrobaties dans les arbres

Tiers lieu de Mont Colombis Lieu dit Font Froide Théus Hautes-Alpes

Tarif : 230 – 230 – 360 EUR

Tarif en fonction du choix d’hébergement

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

2026-05-01

Stage grimpe d’arbres et tissu aérien dans les arbres, découverte du milieu forestier et montagnard. Sport, détente, découverte et convivialité!

Tiers lieu de Mont Colombis Lieu dit Font Froide Théus 05190 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 60 72 78 stomate.asso@gmail.com

English :

Tree-climbing course and aerial fabric in the trees, discovery of the forest and mountain environment. Sport, relaxation, discovery and conviviality!

