Sentier de l’arbre Terres-de-Haute-Charente Charente

Sentier de l’arbre

Sentier de l’arbre Plan d’eau des Pradelles 16270 Terres-de-Haute-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce sentier vous mènera à la découverte des principales essences d’arbres qui peuplent notre région.

Bonne découverte !

Longueur 4 km

+33 5 45 84 22 22

English :

This trail will lead you to discover the main tree species that populate our region.

Good discovery!

Length 4 km

Deutsch :

Dieser Pfad führt Sie zu den wichtigsten Baumarten, die unsere Region bevölkern.

Viel Spaß beim Entdecken!

Länge: 4 km

Italiano :

Questo percorso vi porterà a scoprire le principali specie arboree che popolano la nostra regione.

Buona scoperta!

Lunghezza: 4 km

Español :

Este sendero le llevará a descubrir las principales especies de árboles que habitan en nuestra región.

Disfrute de su descubrimiento

Longitud: 4 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme