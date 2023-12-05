Sentier de l’arbre Terres-de-Haute-Charente Charente
Sentier de l’arbre
Sentier de l’arbre Plan d’eau des Pradelles 16270 Terres-de-Haute-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine
Ce sentier vous mènera à la découverte des principales essences d’arbres qui peuplent notre région.
Bonne découverte !
Longueur 4 km
+33 5 45 84 22 22
English :
This trail will lead you to discover the main tree species that populate our region.
Good discovery!
Length 4 km
Deutsch :
Dieser Pfad führt Sie zu den wichtigsten Baumarten, die unsere Region bevölkern.
Viel Spaß beim Entdecken!
Länge: 4 km
Italiano :
Questo percorso vi porterà a scoprire le principali specie arboree che popolano la nostra regione.
Buona scoperta!
Lunghezza: 4 km
Español :
Este sendero le llevará a descubrir las principales especies de árboles que habitan en nuestra región.
Disfrute de su descubrimiento
Longitud: 4 km
