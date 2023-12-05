Sentier de l’arbre Terres-de-Haute-Charente Charente

vendredi 1 août 2025

Sentier de l’arbre

Sentier de l’arbre Plan d’eau des Pradelles 16270 Terres-de-Haute-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce sentier vous mènera à la découverte des principales essences d’arbres qui peuplent notre région.
Bonne découverte !
Longueur 4 km

  +33 5 45 84 22 22

English :

This trail will lead you to discover the main tree species that populate our region.
Good discovery!
Length 4 km

Deutsch :

Dieser Pfad führt Sie zu den wichtigsten Baumarten, die unsere Region bevölkern.
Viel Spaß beim Entdecken!
Länge: 4 km

Italiano :

Questo percorso vi porterà a scoprire le principali specie arboree che popolano la nostra regione.
Buona scoperta!
Lunghezza: 4 km

Español :

Este sendero le llevará a descubrir las principales especies de árboles que habitan en nuestra región.
Disfrute de su descubrimiento
Longitud: 4 km

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme