Terres-de-Haute-Charente

Printemps des poètes de la déportation

Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Hommage aux juifs déportés depuis la Charente avec la lecture de la vie de Robert Créange par les élèves de la MFR de La Péruse, accompagné par Typhaine Pinville à l’alto.

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Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 20 54 mairie@terresdehautecharente.fr

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English :

A tribute to the Jews deported from the Charente, with a reading of the life of Robert Créange by students from the MFR de La Péruse, accompanied by Typhaine Pinville on viola.

L’événement Printemps des poètes de la déportation Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Charente Limousine