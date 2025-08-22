Sentier de l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Bas et des falaises des Ravières Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère

Sentier de l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Bas et des falaises des Ravières

Sentier de l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Bas et des falaises des Ravières 38460 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Entre pelouses sèches, carrières et étangs, venez découvrir un condensé des ambiances caractéristiques de l’Isle Crémieu.

English : Trail in the Environmentally Sensitive Area of Bas Lake & the Ravières Cliffs

Discover a rich combination of dry grasslands, quarries and lakes, typical features of the Isle Crémieu region.

Deutsch :

Entdecken Sie zwischen Trockenrasen, Steinbrüchen und Teichen eine Zusammenfassung der für die Isle Crémieu charakteristischen Stimmungen.

Italiano :

Tra praterie secche, cave e stagni, venite a scoprire una sintesi dell’atmosfera caratteristica dell’Isle Crémieu.

Español :

Entre praderas secas, canteras y estanques, venga a descubrir un resumen del ambiente característico de la isla Crémieu.

