Sortie pédestre à Siccieu autour de l’étang de Bas et des falaises des Ravières Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère

Balade pédestre à Siccieu autour de l’étang de Bas et des falaises des Ravières

Balade pédestre à Siccieu autour de l’étang de Bas et des falaises des Ravières Siccieu 38460 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle évoluant entre différents milieux naturels vous invite découvrir un paysage varié et préservé au cœur des Balcons du Dauphiné.

Une vue imprenable sur le plateau de l’Isle-Crémieu sera la récompense de cette balade à découvrir sans tarder !

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

English : Walking trip in Siccieu: around the Étang de Bas and the Ravières Cliffs

This loop takes you through different natural environments, inviting you to discover a varied, unspoilt landscape in the heart of the Balcons du Dauphiné.

A breathtaking view of the Isle-Crémieu plateau will be the reward for this walk, which you should discover without delay!

Deutsch :

Dieser Rundweg, der sich zwischen verschiedenen Naturräumen bewegt, lädt Sie dazu ein, eine abwechslungsreiche und geschützte Landschaft im Herzen der Balcons du Dauphiné zu entdecken.

Ein atemberaubender Blick auf die Hochebene von Isle-Crémieu ist die Belohnung für diese Wanderung, die Sie sofort entdecken sollten!

Italiano :

Questo percorso si snoda attraverso una varietà di ambienti naturali, invitandovi a scoprire un paesaggio vario e incontaminato nel cuore dei Balcons du Dauphiné.

Una vista mozzafiato sull’altopiano dell’Isle-Crémieu sarà la ricompensa di questa passeggiata, assolutamente da fare!

Español :

Este bucle le llevará a través de diversos entornos naturales, invitándole a descubrir un paisaje variado y virgen en el corazón de los Balcons du Dauphiné.

Una vista impresionante de la meseta de Isle-Crémieu será la recompensa de este paseo imprescindible

