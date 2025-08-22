Sentier de mémoire du Col de la Chapelotte Badonviller Meurthe-et-Moselle

Sentier de mémoire du Col de la Chapelotte Adultes A pieds Difficulté moyenne

Situé à la limite entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, le Col de la Chapelotte fut le théâtre de violents combats entre 1915 et 1918. En ce lieu traversé par la ligne de front, la guerre des mines a atteint son paroxysme. De juin 1915 à septembre 1917, on recense l’explosion de 55 fourneaux de mines et de camouflets sur un front de 150 mètres, sur la cote 542, qui domine le Col. Un monument rappelle cette lutte tragique. De nombreux sentiers forestiers permettent aux marcheurs d’arpenter la belle forêt qui s’y est développée et les constructions. Partez à la découverte des vestiges de la Première Guerre mondiale, de l’arrière front français à l’arrière front allemand, en compagnie de guides passionnés de l’association Guerre en Vosges. Infos 03 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr A voir aussi grotte des Poilus, fontaine construite par les soldats français, chapelle de la famille Cartier-Bresson…

http://guerre-en-vosges.com/ +33 3 29 41 72 63

English :

Located on the border between the Meurthe-et-Moselle and Vosges departments, the Col de la Chapelotte was the scene of fierce fighting between 1915 and 1918. Here, where the front line crossed, mine warfare reached its climax. Between June 1915 and September 1917, 55 mine furnaces and camouflets exploded along a 150-meter front on hill 542, which overlooks the Col. A monument commemorates this tragic struggle. Numerous forest trails allow walkers to explore the beautiful forest and buildings that have grown up here. Discover the remains of the First World War, from the French to the German rear fronts, in the company of enthusiastic guides from the Guerre en Vosges association. Info: 03 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr Also worth seeing: grotte des Poilus, fountain built by French soldiers, Cartier-Bresson family chapel…

Deutsch :

Der Col de la Chapelotte liegt an der Grenze zwischen den Departements Meurthe-et-Moselle und Vosges und war zwischen 1915 und 1918 Schauplatz heftiger Kämpfe. An diesem Ort, durch den die Frontlinie verlief, erreichte der Minenkrieg seinen Höhepunkt. Von Juni 1915 bis September 1917 wurden auf einer Front von 150 Metern auf der Höhe 542, die den Pass überragt, 55 Minenöfen und Kamouflets zur Explosion gebracht. Ein Denkmal erinnert an diesen tragischen Kampf. Auf zahlreichen Waldwegen können Wanderer den schönen Wald, der sich hier entwickelt hat, und die Bauten durchstreifen. Entdecken Sie die Überreste des Ersten Weltkriegs, von der französischen bis zur deutschen Hinterfront, in Begleitung von begeisterten Führern des Vereins Guerre en Vosges. Infos: 03 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr Außerdem sehenswert: Grotte der Poilus, von französischen Soldaten errichteter Brunnen, Kapelle der Familie Cartier-Bresson…

Italiano :

Situato al confine tra la Meurthe-et-Moselle e i Vosgi, il Col de la Chapelotte fu teatro di feroci combattimenti tra il 1915 e il 1918. La guerra di mine raggiunse il suo apice qui, dove passava la linea del fronte. Tra il giugno 1915 e il settembre 1917, 55 forni da mina e camole esplosero lungo un fronte di 150 metri sulla collina 542, che sovrasta il colle. Un monumento ricorda questa tragica battaglia. Numerosi sentieri forestali permettono di esplorare la bella foresta che si è sviluppata qui e gli edifici. Partite alla scoperta delle vestigia della Prima Guerra Mondiale, dal fronte posteriore francese a quello tedesco, in compagnia delle appassionate guide dell’associazione Guerre en Vosges. Informazioni: 03 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr Da vedere anche: grotte des Poilus, fontana costruita dai soldati francesi, cappella della famiglia Cartier-Bresson…

Español :

Situado en la frontera entre Meurthe-et-Moselle y los Vosgos, el Col de la Chapelotte fue escenario de encarnizados combates entre 1915 y 1918. La guerra de minas alcanzó aquí su punto culminante, donde se cruzaba la línea del frente. Entre junio de 1915 y septiembre de 1917, 55 hornos de minas y camuflajes explotaron a lo largo de un frente de 150 metros en la colina 542, que domina el Col. de la Chapelotte. Un monumento conmemora esta trágica lucha. Numerosos senderos forestales permiten explorar el hermoso bosque que ha crecido aquí y los edificios. Salga a descubrir los vestigios de la Primera Guerra Mundial, desde la retaguardia francesa hasta la retaguardia alemana, en compañía de los entusiastas guías de la asociación Guerre en Vosges. Información: 03 29 41 72 63 guerre-en-vosges@orange.fr También merece la pena ver: grotte des Poilus, fuente construida por soldados franceses, capilla de la familia Cartier-Bresson…

