Sentier de randonnée pédestre « dans les pas de Rouget-le-Braconnier Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Sentier de randonnée pédestre dans les pas de Rouget-le-Braconnier

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de randonnée pédestre dans les pas de Rouget-le-Braconnier 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 19500.0 Tarif :

Partez en balade à Daumeray, le long des vergers et au coeur du bois du Grip, où vous suivrez les traces du célèbre Rouget le Braconnier qui empruntait ces sentiers quotidiennement

English :

Go for a walk in Daumeray, along the orchards and in the heart of the Grip wood, where you will follow the tracks of the famous Rouget the Poacher who used these paths daily

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang in Daumeray, entlang der Obstgärten und im Herzen des Bois du Grip, wo Sie den Spuren des berühmten Rouget le Braconnier folgen, der diese Wege täglich benutzte

Italiano :

Passeggiate a Daumeray, lungo i frutteti e nel cuore del bosco di Grip, seguendo le orme del famoso Rouget il bracconiere che percorreva questi sentieri ogni giorno

Español :

Pasee por Daumeray, a lo largo de los huertos y en el corazón del bosque de Grip, donde seguirá los pasos del famoso cazador furtivo Rouget que utilizaba estos caminos a diario

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-06 par Anjou tourime