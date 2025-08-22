Sentier pour les randonneurs à cheval dans les pas de Rouget le braconnier…

Sentier pour les randonneurs à cheval dans les pas de Rouget le braconnier… 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 19500.0 Tarif :

Chemin balisé en orange pour les randonneurs à cheval sur les pas de Rouget le braconnier à Daumeray.

http://www.anjouloirsarthe.fr/ +33 2 41 76 37 26

English :

Orange signposted trail for horseback riders in the footsteps of Rouget the poacher in Daumeray.

Deutsch :

Orange markierter Weg für Wanderer zu Pferd sur les pas de Rouget le braconnier (auf den Spuren von Rouget dem Wilderer) in Daumeray.

Italiano :

Sentiero arancione segnalato per i cavalieri sulle tracce di Rouget il bracconiere a Daumeray.

Español :

Sendero naranja señalizado para jinetes tras las huellas de Rouget el cazador furtivo en Daumeray.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Anjou tourime