Sentier de randonnée pédestre Les Hauts de Morannes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de randonnée pédestre Les Hauts de Morannes 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une belle randonnée bercée par la fraîcheur de la rivière et empruntant des chemins tout autour de la commune à la découverte des grandes étendues cultivées de la campagne morannaise.

+33 2 41 76 37 26

English :

A beautiful hike lulled by the freshness of the river and taking paths all around the town to discover the large cultivated areas of the Morvan countryside.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung, die von der Frische des Flusses gewiegt wird und auf Wegen rund um die Gemeinde verläuft, um die weiten, kultivierten Flächen der Landschaft von Moranne zu entdecken.

Italiano :

Una bella passeggiata cullati dalla frescura del fiume e percorrendo i sentieri di tutto il comune per scoprire le grandi aree coltivate della campagna del Morvan.

Español :

Un hermoso paseo arrullado por el frescor del río y que recorre los caminos de todo el municipio para descubrir las grandes zonas de cultivo de la campiña de Morvan.

