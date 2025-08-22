Sentier découverte du vallon de Bellevaux École Savoie

Sentier découverte du vallon de Bellevaux

Sentier découverte du vallon de Bellevaux Parking de Bellevaux 73630 École Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier du vallon de Bellevaux vous accueille pour une découverte ludique et agréable. Cette approche naturaliste vous permettra d’appréhender les différentes composantes du paysage, équilibre fragile façonné par l’homme et la nature.

https://www.chamberymontagnes.com/randonnees-et-trail/ +33 4 79 54 84 28

English : The Bellevaux Valley

The Bellevaux Valley, at the foot of Mont Pécloz, offers a highly enjoyable outing. The nature trail through the valley explains the different components of the landscape and the delicate balance between mankind and nature.

Deutsch :

Der Pfad im Tal von Bellevaux empfängt Sie zu einer spielerischen und angenehmen Entdeckungsreise. Dieser naturalistische Ansatz ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Komponenten der Landschaft zu verstehen, ein empfindliches Gleichgewicht, das von Mensch und Natur geformt wurde.

Italiano :

Alle pendici del monte Pécloz, il vallone di Bellevaux vi accoglie per una visita piacevole. Un approccio naturalistico che vi permetterà di ammirare i vari volti di un paesaggio che presenta un equilibrio fragile forgiato dalla mano dell’uomo.

Español :

El camino del valle de Bellevaux le da la bienvenida para un descubrimiento divertido y agradable. Este enfoque naturalista le permitirá comprender los diferentes componentes del paisaje, un frágil equilibrio formado por el hombre y la naturaleza.

