Sentier découverte Edith Berger Jean Giono Lalley Isère

Sentier découverte Edith Berger Jean Giono

Sentier découverte Edith Berger Jean Giono Le village 38930 Lalley Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le parcours Édith Berger-Jean Giono vous invite à découvrir, dans le bourg et aux alentours de Lalley, à travers les paysages du Trièves, les univers artistiques de la peintre Édith Berger et de l’écrivain Jean Giono.

+33 4 76 34 70 39

English : Edith Berger & Jean Giono discovery trail

The Édith Berger-Jean Giono trail invites you to discover the artistic worlds of painter Édith Berger and writer Jean Giono in and around Lalley, through the landscapes of the Trièves.

Deutsch :

Der Rundgang Édith Berger-Jean Giono lädt Sie ein, im Dorf und in der Umgebung von Lalley und durch die Landschaften des Trièves die künstlerische Welt der Malerin Édith Berger und des Schriftstellers Jean Giono zu entdecken.

Italiano :

Il percorso Édith Berger-Jean Giono invita a scoprire i mondi artistici della pittrice Édith Berger e dello scrittore Jean Giono a Lalley e dintorni, attraverso i paesaggi del Trièves.

Español :

La ruta Édith Berger-Jean Giono le invita a descubrir el universo artístico de la pintora Édith Berger y del escritor Jean Giono en Lalley y sus alrededores, a través de los paisajes de las Trièves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme