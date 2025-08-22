Sentier des arbres Saint-Guillaume Isère

Sentier des arbres

Sentier des arbres Bouvetaire 38650 Saint-Guillaume Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier des arbres concentre de manière étonnante une grande variété d’ arbres, arbustes et arbrisseaux. Cette balade permet de découvrir une quarantaine d’espèces végétales et d’en savoir plus grâce à un livret réalisé par René, un bénévole passionné.

English :

The tree trail is a surprising concentration of a wide variety of trees, shrubs and bushes. On this walk, you can discover some forty plant species and learn more about them in a booklet produced by René, an enthusiastic volunteer.

Deutsch :

Der Baumlehrpfad vereint auf erstaunliche Weise eine große Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und Büschen. Auf diesem Spaziergang können Sie etwa 40 Pflanzenarten entdecken und mehr über sie erfahren, dank eines Büchleins, das von René, einem begeisterten Freiwilligen, erstellt wurde.

Italiano :

Il sentiero degli alberi è una concentrazione sorprendente di alberi, arbusti e cespugli. Questa passeggiata permette di scoprire una quarantina di specie vegetali e di conoscerle meglio grazie a un opuscolo realizzato da René, un volontario appassionato.

Español :

El sendero de los árboles es una sorprendente concentración de árboles, arbustos y matorrales. Este paseo permite descubrir unas cuarenta especies vegetales y aprender más sobre ellas gracias a un folleto elaborado por René, un voluntario apasionado.

