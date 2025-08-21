Sur la trace des charbonnières Saint-Guillaume Isère

Sur la trace des charbonnières

Sur la trace des charbonnières Les Baumettes 38650 Saint-Guillaume Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur les traces des Charbonnières de Saint Guillaume utilisées jadis pour produire du charbon de bois. Elles furent remises en fonctionnement en 2010 dans le cadre de la valorisation du patrimoine par les bénévoles du village.

English : On the trail of the charbonnières

Follow in the footsteps of the Charbonnières de Saint Guillaume, once used to produce charcoal. They were restored to working order in 2010 as part of a heritage project run by village volunteers.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Köhlereien von Saint Guillaume, die früher zur Herstellung von Holzkohle genutzt wurden. Sie wurden 2010 im Rahmen der Aufwertung des Kulturerbes von den Freiwilligen des Dorfes wieder in Betrieb genommen.

Italiano :

Seguite le tracce delle Charbonnières de Saint Guillaume, un tempo utilizzate per produrre carbone di legna. Sono state rimesse in funzione nel 2010 nell’ambito di un programma di valorizzazione del patrimonio gestito dai volontari del villaggio.

Español :

Siga los pasos de las Charbonnières de Saint Guillaume, antaño utilizadas para producir carbón vegetal. Fueron restauradas en 2010 en el marco de un programa de valorización del patrimonio llevado a cabo por voluntarios del pueblo.

