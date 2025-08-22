Sentier des bois et vallées Cellefrouin Cellefrouin Charente
Sentier des bois et vallées Cellefrouin
Sentier des bois et vallées Cellefrouin Eglise 16260 Cellefrouin Charente Nouvelle-Aquitaine
Randonnée alliant un riche patrimoine roman et une grande balade forestière. Découvrez l’une des plus anciennes façades romanes de l’Angoumois et la lanterne des morts de la commune.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
A hike combining a rich Romanesque heritage with a long forest walk. Discover one of the oldest Romanesque facades in the Angoumois region and the town’s lantern for the dead.
Deutsch :
Wanderung, die ein reiches romanisches Kulturerbe und einen ausgedehnten Waldspaziergang miteinander verbindet. Entdecken Sie eine der ältesten romanischen Fassaden der Region Angoumois und die Totenlaterne der Gemeinde.
Italiano :
Una passeggiata che unisce il ricco patrimonio romanico a una lunga camminata nel bosco. Scoprite una delle più antiche facciate romaniche della regione dell’Angoumois e la lanterna dei morti della città.
Español :
Un paseo que combina un rico patrimonio románico con un largo paseo por el bosque. Descubra una de las fachadas románicas más antiguas de la región de Angoumois y la linterna de difuntos de la ciudad.
