Sentiers de Chavagnac Cellefrouin Cellefrouin Charente

Sentiers de Chavagnac Cellefrouin

Sentiers de Chavagnac Cellefrouin Hameau de Chavagnac 16260 Cellefrouin Charente Nouvelle-Aquitaine

Le sentier de Chavagnac vous conduit à travers des parcelles boisées et cultivées, jusqu’à une série de fosses la fausse longue, la fosse de Gâte-Bourse puis la fosse de la Terrière.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

The Chavagnac trail leads you through wooded and cultivated plots to a series of pits: the false long pit, the Gâte-Bourse pit and the Terrière pit.

Deutsch :

Der Chavagnac-Pfad führt Sie durch bewaldete und bewirtschaftete Parzellen zu einer Reihe von Gruben: die Falsche Lange, die Gâte-Bourse-Grube und dann die Grube La Terrière.

Italiano :

Il sentiero di Chavagnac conduce, attraverso appezzamenti boscosi e coltivati, a una serie di fosse: la falsa fossa lunga, la fossa Gâte-Bourse e poi la fossa Terrière.

Español :

El sendero de Chavagnac le lleva a través de parcelas arboladas y cultivadas hasta una serie de fosos: el falso foso largo, el foso de la Gâte-Bourse y, a continuación, el foso de la Terrière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme