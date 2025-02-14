Sentier des vallées Cellefrouin Cellefrouin Charente
Sentier des vallées Cellefrouin Cellefrouin Charente vendredi 1 août 2025.
Sentier des vallées Cellefrouin
Sentier des vallées Cellefrouin Eglise 16260 Cellefrouin Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez l’une des plus anciennes façades romanes de l’Angoumois et la lanterne des morts de la commune.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover one of the oldest Romanesque facades in the Angoumois region and the town’s lantern for the dead.
Deutsch :
Entdecken Sie eine der ältesten romanischen Fassaden der Region Angoumois und die Totenlaterne der Gemeinde.
Italiano :
Scoprite una delle più antiche facciate romaniche della regione dell’Angoumois e la lanterna dei morti della città.
Español :
Descubra una de las fachadas románicas más antiguas de la región de Angoumois y la linterna de difuntos de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme