Sentier des vallées Cellefrouin Cellefrouin Charente

Sentier des vallées Cellefrouin Eglise 16260 Cellefrouin Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’une des plus anciennes façades romanes de l’Angoumois et la lanterne des morts de la commune.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover one of the oldest Romanesque facades in the Angoumois region and the town’s lantern for the dead.

Deutsch :

Entdecken Sie eine der ältesten romanischen Fassaden der Region Angoumois und die Totenlaterne der Gemeinde.

Italiano :

Scoprite una delle più antiche facciate romaniche della regione dell’Angoumois e la lanterna dei morti della città.

Español :

Descubra una de las fachadas románicas más antiguas de la región de Angoumois y la linterna de difuntos de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme