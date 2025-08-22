Sentier des Essarts à pied Modane Savoie

Sentier des Essarts à pied

Sentier des Essarts à pied Rue des bettets 73500 Modane Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier plein de fraîcheur entre forêt et torrent sur fond de patrimoine. Traversez l’ancien hameau du Charmaix au cours d’une balade jalonnée par des panneaux pédagogiques à lire sans hésiter.

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Les Essarts walking trail

A refreshing trail amidst forest and stream, with a historical backdrop. Take a delightful stroll to explore the charming old hamlet of Charmaix, interspersed with informative signposts that are well worth reading.

Deutsch :

Ein erfrischender Pfad zwischen Wald und Wildbach vor dem Hintergrund des Kulturerbes. Durchqueren Sie den alten Weiler Le Charmaix auf einem Spaziergang, der von pädagogischen Schildern gesäumt ist, die Sie ohne zu zögern lesen sollten.

Italiano :

Un percorso ricco di freschezza tra bosco e torrente in un contesto di patrimonio. Attraversate l’antico borgo di Le Charmaix in una passeggiata scandita da pannelli didattici che non dovrete esitare a leggere.

Español :

Un sendero lleno de frescor entre bosque y torrente con el patrimonio como telón de fondo. Atraviese la antigua aldea de Le Charmaix en un paseo jalonado de paneles didácticos que no debe dudar en leer.

