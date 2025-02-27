Sentier des Patrimoines Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Sentier des Patrimoines

Sentier des Patrimoines 12200 Villefranche-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Une promenade d’environ 1h30 sur les bords de la rivière Aveyron.

http://www.tourisme-villefranche-najac.com/fr/bouger/randonnees/circuits.php

English :

A 1h30 walk along the banks of the Aveyron river.

Deutsch :

Ein etwa 1,5-stündiger Spaziergang am Ufer des Flusses Aveyron.

Italiano :

Una passeggiata di 1h30 lungo le rive del fiume Aveyron.

Español :

Un paseo de 1h30 por las orillas del río Aveyron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par ADT Aveyron