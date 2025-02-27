Sentier des Patrimoines Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Sentier des Patrimoines 12200 Villefranche-de-Rouergue Aveyron Occitanie
Une promenade d’environ 1h30 sur les bords de la rivière Aveyron.
http://www.tourisme-villefranche-najac.com/fr/bouger/randonnees/circuits.php
English :
A 1h30 walk along the banks of the Aveyron river.
Deutsch :
Ein etwa 1,5-stündiger Spaziergang am Ufer des Flusses Aveyron.
Italiano :
Una passeggiata di 1h30 lungo le rive del fiume Aveyron.
Español :
Un paseo de 1h30 por las orillas del río Aveyron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par ADT Aveyron