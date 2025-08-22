Sentier des puits d’ocre à Diges Diges Yonne

Sentier des puits d’ocre à Diges A pieds Difficulté moyenne

Sentier des puits d’ocre à Diges Place Marie Noël 89240 Diges Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12920.0 Tarif :

Randonnée balisée N°114. À la découverte des vestiges des puits et mines d’ocre à ciel ouvert, de l’ocrerie de Sauilly et son séchoir.

Difficulté moyenne

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°114. Discover the remains of open-cast ochre mines and wells, the Sauilly ochre factory and its drying room.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 114. Entdecken Sie die Überreste der Schächte und Ockerminen im Tagebau, die Ockerfabrik von Sauilly und ihren Trockner.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°114. Scoprite i resti dei pozzi e delle miniere di ocra a cielo aperto, la fabbrica di ocra di Sauilly e il suo essiccatoio.

Español :

Paseo señalizado n°114. Descubra los vestigios de los pozos y de las minas de ocre a cielo abierto, la fábrica de ocre de Sauilly y su secadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data