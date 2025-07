Sentier Détours N°1 Saint-Augustin Saint-Augustin Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Saint-Augustin

Sentier Détours N°1 Saint-Augustin 1 rue de la Cure (départ) 17570 Saint-Augustin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce Sentier Détours vous propose de découvrir cette boucle de 7,8 km qui mène du centre historique à la campagne environnante, riche en découvertes.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/6c1de1cf-d3a2-4f71-a64e-62ba23b46097/sentier-detours-saint-augustin +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) takes you on a 7.8 km loop that leads from the historic center to the surrounding countryside, rich in discoveries.

Deutsch :

Dieser Sentier Détours bietet Ihnen die Möglichkeit, diesen 7,8 km langen Rundweg zu entdecken, der vom historischen Zentrum in die umliegende Landschaft führt, die reich an Entdeckungen ist.

Italiano :

Il Sentier Détours vi offre la possibilità di scoprire questo anello di 7,8 km che conduce dal centro storico alla campagna circostante, ricca di scoperte.

Español :

Este Sentier Détours le ofrece la posibilidad de descubrir este bucle de 7,8 km que conduce desde el centro histórico hasta la campiña circundante, rica en descubrimientos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme