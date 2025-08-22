Sentier d’interprétation Reillon Meurthe-et-Moselle

Sentier d’interprétation Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier d’interprétation 13 Grande rue 54450 Reillon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 2500.0 Tarif :

Le départ de ce sentier se fait devant la mairie au centre du village. 12 stations d’interprétation jalonnent le parcours et illustrent l’évolution de la commune, de ses empreintes de guerre vers une empreinte écologique exemplaire. De plus, toute personne équipée d’un smartphone pourra télécharger des vidéos, photos, clichés qui rendront le parcours très interactif. < La plaquette du sentier d’interprétation est également disponible en accès libre sur le porche de la mairie de Reillon. Facile http://www.ccvp.fr/ +33 3 83 42 46 46 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The trail starts in front of the town hall in the center of the village. 12 interpretation stations mark out the route and illustrate the evolution of the commune, from its wartime footprints to an exemplary ecological footprint. In addition, anyone equipped with a smartphone will be able to download videos, photos, snapshots that will make the trail very interactive. < The brochure of the interpretation trail is also available for free access on the porch of the town hall of Reillon. Deutsch :

Der Pfad beginnt vor dem Rathaus im Zentrum des Dorfes. 12 Interpretationsstationen säumen den Weg und veranschaulichen die Entwicklung der Gemeinde von ihren Kriegsspuren hin zu einem beispielhaften ökologischen Fußabdruck. Außerdem kann jeder, der mit einem Smartphone ausgestattet ist, Videos, Fotos und Schnappschüsse herunterladen, die den Weg sehr interaktiv gestalten. < Die Broschüre des Interpretationspfades ist auch frei zugänglich auf der Veranda des Rathauses von Reillon erhältlich. Italiano :

Il percorso inizia davanti al municipio, nel centro del paese. lungo il percorso si trovano 12 stazioni interpretative che illustrano l’evoluzione del villaggio dalle sue impronte belliche a un’impronta ecologica esemplare. Inoltre, chiunque sia dotato di uno smartphone potrà scaricare video, foto e immagini che renderanno il percorso molto interattivo. < L'opuscolo del percorso interpretativo è disponibile gratuitamente anche nel portico del municipio di Reillon. Español :

El sendero comienza frente al ayuntamiento, en el centro del pueblo. hay 12 estaciones interpretativas a lo largo del camino, que ilustran la evolución del pueblo desde sus huellas de guerra hasta una huella ecológica ejemplar. Además, cualquier persona equipada con un smartphone podrá descargar vídeos, fotos e imágenes que harán que la ruta sea muy interactiva. < El folleto del sendero de interpretación también está disponible de forma gratuita en el porche del ayuntamiento de Reillon. Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Système d’information touristique Lorrain