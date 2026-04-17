Reillon

Le P’tit Marché de Reillon

13 Grande Rue et Chemin des Amoureux Reillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03

Fort de son succès, le p’tit marché de Reillon revient chaque premier samedi du mois d’avril à octobre. La place de l’église et le chemin des amoureux accueilleront à nouveau les petits producteurs et les artisans, ainsi qu’un coin petite restauration. A Chaque édition, une animation conviviale sera proposée.

Informations auprès de la mairie de Reillon à mairie.reillon@gmail.comTout public

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13 Grande Rue et Chemin des Amoureux Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 76 69 78 01 mairie.reillon@gmail.com

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English :

Building on its success, the p’tit marché de Reillon returns every first Saturday of the month from April to October. The Place de l’Eglise and the Chemin des Lovers will once again welcome small producers and craftsmen, as well as a snack bar. Each year, a special event will be organized.

Information from Reillon town hall at mairie.reillon@gmail.com

L’événement Le P’tit Marché de Reillon Reillon a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS