Sentier d’interprétation Asfeld Grand Siècle Asfeld Ardennes

Sentier d’interprétation Asfeld Grand Siècle

Sentier d’interprétation Asfeld Grand Siècle Mairie 08190 Asfeld Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Au départ de l’église Saint-Didier, partez pour un voyage dans le temps à la découverte du village d’Asfeld au XVIIe siècle !Grâce aux 10 points de vue aménagés dans le village, plongez dans le passé d’Asfeld et débusquez les moindres secrets de son riche patrimoine et de ses illustres familles. Au fil de votre investigation en suivant les pas du Marquis, vous serez amené à rencontrer les personnages qui ont fait l’Histoire du village et ainsi parfaire votre connaissance des monuments de ce magnifique village.Livret-jeu pour jeune public disponible gratuitement auprès de la Mairie d’Asfeld et de la Maison Relais, et à l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from the church of Saint-Didier, take a journey back in time to discover the village of Asfeld in the 17th century! 10 viewpoints have been set up around the village, allowing you to delve into Asfeld’s past and uncover the secrets of its rich heritage and illustrious families. As you follow in the footsteps of the Marquis, you’ll meet some of the people who have shaped the village’s history, and learn more about the monuments of this magnificent village.Booklet-game for young visitors available free of charge from the Mairie d’Asfeld and the Maison Relais, and from the Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Deutsch :

Von der Kirche Saint-Didier aus begeben Sie sich auf eine Zeitreise, um das Dorf Asfeld im 17. Jahrhundert zu entdecken! Dank der 10 Aussichtspunkte im Dorf können Sie in die Vergangenheit von Asfeld eintauchen und die Geheimnisse seines reichen Kulturerbes und seiner berühmten Familien lüften. Auf Ihrer Reise in die Fußstapfen des Marquis treffen Sie auf Persönlichkeiten, die die Geschichte des Dorfes geprägt haben, und können so Ihre Kenntnisse über die Sehenswürdigkeiten dieses wunderschönen Dorfes erweitern.Spielbuch für junges Publikum kostenlos erhältlich bei der Gemeinde Asfeld und der Maison Relais sowie beim Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Saint-Didier, fate un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire il villaggio di Asfeld nel XVII secolo. 10 punti di osservazione sono stati allestiti intorno al villaggio, permettendovi di addentrarvi nel passato di Asfeld e di scoprire i segreti del suo ricco patrimonio e delle sue illustri famiglie. Seguendo le orme del marchese, incontrerete le persone che hanno fatto la storia del villaggio e conoscerete meglio i monumenti di questo magnifico borgo.Opuscolo per i giovani disponibile gratuitamente presso la Mairie d’Asfeld e la Maison Relais, e presso l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Español :

A partir de la iglesia de Saint-Didier, viaje en el tiempo para descubrir el pueblo de Asfeld en el siglo XVII. Se han instalado 10 miradores alrededor del pueblo, que le permitirán adentrarse en el pasado de Asfeld y descubrir los secretos de su rico patrimonio y sus ilustres familias. Siguiendo las huellas del marqués, conocerá a los personajes que han marcado la historia del pueblo y descubrirá los monumentos de este magnífico pueblo.Folleto para jóvenes disponible gratuitamente en la Mairie d’Asfeld y en la Maison Relais, así como en la Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-21 par Ardennes Tourisme