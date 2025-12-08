Sentier d’interprétation de la baume des fades Méjannes-le-Clap Gard

Sentier d’interprétation de la baume des fades

Sentier d’interprétation de la baume des fades 30430 Méjannes-le-Clap Gard Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une balade accessible à tous, ponctuée de panneaux ludiques pour découvrir nature, légendes locales et patrimoine de Méjannes-le-Clap.

+33 4 66 36 96 30

English :

A walk accessible to all, punctuated by fun panels to discover nature, local legends and the heritage of Méjannes-le-Clap.

Deutsch :

Ein für alle zugänglicher Spaziergang mit spielerischen Schildern, auf denen Sie die Natur, lokale Legenden und das Kulturerbe von Méjannes-le-Clap entdecken können.

Italiano :

Una passeggiata accessibile a tutti, scandita da divertenti pannelli per scoprire la natura, le leggende locali e il patrimonio di Méjannes-le-Clap.

Español :

Un paseo accesible a todos, salpicado de paneles lúdicos para descubrir la naturaleza, las leyendas locales y el patrimonio de Méjannes-le-Clap.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme