Sentier d’interprétation du Lac de L’Escourou Eymet Dordogne

Sentier d'interprétation du Lac de L'Escourou 24500 Eymet Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1600.0

Sur la rive eymétoise du ‘petit’ lac de l’Escourou, une balade jalonnée de stations est une invitation à découvrir la nature au lac. Un ponton et des huttes d’observation vous invitent à découvrir les spécificités du lac. À chaque étape, un aspect du plan d’eau vous est dévoilé.

+33 5 53 23 74 95

English : Sentier d’interprétation du Lac de L’Escourou

On the eye-catching shores of the ‘little’ lake of Escourou, a stroll dotted with resorts is an invitation to discover nature at the lake. A pontoon and observation huts invite you to discover the specificities of the lake. At each stage, an aspect of the lake is revealed to you.

Deutsch : Sentier d’interprétation du Lac de L’Escourou

Am eymetoischen Ufer des ‘kleinen’ Lac de l’Escourou lädt ein mit Stationen versehener Spaziergang dazu ein, die Natur am See zu entdecken. Ein Steg und Beobachtungshütten laden Sie dazu ein, die Besonderheiten des Sees zu entdecken. An jeder Station wird Ihnen ein Aspekt des Gewässers enthüllt.

Italiano :

Sulla sponda eymétoise del « petit » lac de l’Escourou, una passeggiata scandita da stazioni invita a scoprire la natura del lago. Un pontone e delle capanne di osservazione invitano a scoprire le specificità del lago. In ogni fase viene svelato un aspetto del lago.

Español : Sentier d’interprétation du Lac de L’Escourou

En la orilla de Eymétoise del « petit » lac de l’Escourou, un paseo jalonado de estaciones invita a descubrir la naturaleza del lago. Un pontón y cabañas de observación le invitan a descubrir las especificidades del lago. En cada etapa, se le revela un aspecto del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine