Sentier d’interprétation du lac de Virieu le Grand Virieu-le-Grand Ain
Sentier d’interprétation du lac de Virieu le Grand Virieu-le-Grand Ain vendredi 1 mai 2026.
Sentier d’interprétation du lac de Virieu le Grand
Sentier d’interprétation du lac de Virieu le Grand 01510 Virieu-le-Grand Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le sentier d’interprétation autour du lac de baignade de Virieu-le-Grand.
http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06
English : Loop around Virieu-le-Grand Lake
Discover the interpretation trail around the Virieu-le-Grand bathing lake.
Deutsch :
Entdecken Sie den Interpretationspfad rund um den Badesee von Virieu-le-Grand.
Italiano :
Scoprite il percorso di interpretazione intorno al lago balneabile di Virieu-le-Grand.
Español :
Descubra el sendero de interpretación en torno al lago de natación de Virieu-le-Grand.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Aintourisme source Apidae Tourisme