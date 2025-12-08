Sentier d’interprétation du lac de Virieu le Grand Virieu-le-Grand Ain

Découvrez le sentier d’interprétation autour du lac de baignade de Virieu-le-Grand.

English : Loop around Virieu-le-Grand Lake

Discover the interpretation trail around the Virieu-le-Grand bathing lake.

Deutsch :

Entdecken Sie den Interpretationspfad rund um den Badesee von Virieu-le-Grand.

Italiano :

Scoprite il percorso di interpretazione intorno al lago balneabile di Virieu-le-Grand.

Español :

Descubra el sendero de interpretación en torno al lago de natación de Virieu-le-Grand.

