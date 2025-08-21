Table d’orientation de Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand Ain

Table d’orientation de Virieu-le-Grand

Table d’orientation de Virieu-le-Grand 01510 Virieu-le-Grand Ain Auvergne-Rhône-Alpes

La table d’orientation, située sur la route touristique d’Hauteville offre un panorama magnifique sur la chaîne des Alpes, le Mont-Blanc, le Grand Colombier et la Croix du Nivollet.

Altitude 272 m

http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06

English : Panoramic table at Virieu-Le-Grand

The viewpoint indicator on the tourist route of Hauteville offers a magnificent panoramic view of the Alps, Mont Blanc, Le Colombier and Le Nivollet Cross.

Deutsch :

Der Orientierungstisch an der Touristenroute von Hauteville bietet ein herrliches Panorama auf die Alpenkette, den Mont-Blanc, den Grand Colombier und das Croix du Nivollet.

Höhe: 272 m

Italiano :

Il tavolo di orientamento, situato sulla strada turistica di Hauteville, offre un magnifico panorama sulle Alpi, il Monte Bianco, il Grand Colombier e la Croix du Nivollet.

Altitudine: 272 m

Español :

La mesa de orientación, situada en la carretera turística de Hauteville, ofrece un magnífico panorama de los Alpes, el Mont Blanc, el Gran Colombier y la Croix du Nivollet.

Altitud: 272 m

