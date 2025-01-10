Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Leigné-sur-Usseau Vienne
Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Leigné-sur-Usseau Vienne vendredi 1 août 2025.
Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Place de l’église 86230 Leigné-sur-Usseau Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-du-bois-du-peu-blanc-a-leigne-su/ +33 5 49 21 05 47
English : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23
Deutsch : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23
Italiano :
Español : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine