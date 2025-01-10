Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Leigné-sur-Usseau Vienne

Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Leigné-sur-Usseau Vienne vendredi 1 août 2025.

Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23 Place de l’église 86230 Leigné-sur-Usseau Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visorando.com/randonnee-sentier-du-bois-du-peu-blanc-a-leigne-su/ +33 5 49 21 05 47

English : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23

Deutsch : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23

Italiano :

Español : Sentier du Bois du Peu Blanc Circuit n°23

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine