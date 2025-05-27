Sentier du Coutelot Besançon Doubs

Sentier du Coutelot Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.

Sentier du Coutelot A pieds Difficulté moyenne

Sentier du Coutelot Eglise Saint Hilaire de Thise 25220 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Vous parcourez des chemins forestiers, notamment au milieu des hêtraies-sapinière. Vous passerez à proximité du village de Braillans, d’où le départ est d’ailleurs possible, avant de rejoindre le village de Thise et son église au clocher typique de la région. Pour un départ depuis le parking du restaurant de Braillans, suivez le descriptif à partir du point n° 2.

https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/marcher/

English :

You will walk along forest paths, notably in the middle of beech-fir forests. You will pass close to the village of Braillans, from where you can also start, before reaching the village of Thise and its church with its typical bell tower. For a departure from the parking of the restaurant of Braillans, follow the description from the point n° 2.

Deutsch :

Sie laufen auf Waldwegen, vor allem inmitten von Buchen-Tannenwäldern. Sie kommen in der Nähe des Dorfes Braillans vorbei, von wo aus Sie übrigens auch starten können, bevor Sie das Dorf Thise mit seiner Kirche mit dem für die Region typischen Glockenturm erreichen. Für einen Start vom Parkplatz des Restaurants in Braillans folgen Sie der Beschreibung ab Punkt 2.

Italiano :

Si cammina lungo sentieri forestali, in particolare in mezzo a boschi di faggi e abeti. Si passa vicino al villaggio di Braillans, da cui si può anche partire, prima di raggiungere il villaggio di Thise e la sua chiesa con il tipico campanile regionale. Per la partenza dal parcheggio del ristorante di Braillans, seguire la descrizione dal punto 2.

Español :

Caminará por senderos forestales, sobre todo en medio de bosques de hayas y abetos. Pasará cerca del pueblo de Braillans, desde donde también puede partir, antes de llegar al pueblo de Thise y su iglesia con el campanario típico de la región. Para salir desde el aparcamiento del restaurante de Braillans, siga la descripción del punto 2.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data