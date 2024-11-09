Sentier éphémère Sur les pas de Louise Violet Tiranges Haute-Loire

Sentier éphémère Sur les pas de Louise Violet 43130 Tiranges Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion de la sortie nationale du film évènement “Louise Violet” d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois et Alexandra Lamy, parcourez ce sentier pédestre éphémère à la découverte des lieux emblématiques du tournage à Tiranges et Saint-André-de-Chalencon

https://www.gorgesdelaloire.fr/sur-les-pas-de-louise-violet/ +33 4 71 66 03 14

English :

Deutsch :

Anlässlich des Kinostarts des Films « Louise Violet » von Eric Besnard mit Grégory Gadebois und Alexandra Lamy können Sie auf diesem vergänglichen Wanderweg die symbolträchtigen Drehorte in Tiranges und Saint-André-de-Chalencon entdecken

Italiano :

In occasione dell’uscita nazionale del film campione d’incassi di Eric Besnard « Louise Violet », interpretato da Grégory Gadebois e Alexandra Lamy, passeggiate lungo questo sentiero effimero per scoprire i luoghi emblematici delle riprese a Tiranges e Saint-André-de-Chalencon

Español :

Con motivo del estreno nacional de la superproducción de Eric Besnard « Louise Violet », protagonizada por Grégory Gadebois y Alexandra Lamy, dé un paseo por este sendero efímero para descubrir los lugares emblemáticos de rodaje en Tiranges y Saint-André-de-Chalencon

