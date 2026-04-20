Rallye Route découverte patrimoine Ecole de Tiranges Tiranges

Tiranges

Rallye Route découverte patrimoine

Ecole de Tiranges 4 route de Chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ce rallye a pour but de faire découvrir le patrimoine des villages de Boisset, Saint Pal de Chalencon et Tiranges.

Un livret avec des questions sera remis à chaque équipe avant le départ.

Inscription le jour J ou à l’OT

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Ecole de Tiranges 4 route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aim of this rally is to discover the heritage of the villages of Boisset, Saint Pal de Chalencon and Tiranges.

A booklet with questions will be given to each team before departure.

Registration on the day or at the Tourist Office

L’événement Rallye Route découverte patrimoine Tiranges a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron