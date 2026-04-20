Rallye Route découverte patrimoine Ecole de Tiranges Tiranges
Rallye Route découverte patrimoine Ecole de Tiranges Tiranges dimanche 12 juillet 2026.
Tiranges
Rallye Route découverte patrimoine
Ecole de Tiranges 4 route de Chalencon Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Ce rallye a pour but de faire découvrir le patrimoine des villages de Boisset, Saint Pal de Chalencon et Tiranges.
Un livret avec des questions sera remis à chaque équipe avant le départ.
Inscription le jour J ou à l’OT
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Ecole de Tiranges 4 route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The aim of this rally is to discover the heritage of the villages of Boisset, Saint Pal de Chalencon and Tiranges.
A booklet with questions will be given to each team before departure.
Registration on the day or at the Tourist Office
L’événement Rallye Route découverte patrimoine Tiranges a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron