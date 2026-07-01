Week-end de fête à Tiranges Tiranges
vendredi 17 juillet 2026 · Tiranges
Informations pratiques
Tiranges
Week-end de fête à Tiranges
dans le village Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Week-end de festivités, 3 jours XXL
pétanque, bandas, DJ Matafan, repas, bal animé par la Sono Dynamite, exposition de véhicules anciens, sans oublier la spectaculaire et attendue course de tracteurs-tondeuses. Feux d’artifice,
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dans le village Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
A weekend of festivities—3 extra-long days
pétanque, bandas, DJ Matafan, meals, a dance party hosted by Sono Dynamite, a vintage car show, and, of course, the spectacular and highly anticipated lawn tractor race. Fireworks,
L’événement Week-end de fête à Tiranges Tiranges a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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