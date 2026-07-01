Informations pratiques

Tiranges

Week-end de fête à Tiranges

dans le village Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Week-end de festivités, 3 jours XXL

pétanque, bandas, DJ Matafan, repas, bal animé par la Sono Dynamite, exposition de véhicules anciens, sans oublier la spectaculaire et attendue course de tracteurs-tondeuses. Feux d’artifice,

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dans le village Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A weekend of festivities—3 extra-long days

pétanque, bandas, DJ Matafan, meals, a dance party hosted by Sono Dynamite, a vintage car show, and, of course, the spectacular and highly anticipated lawn tractor race. Fireworks,

L’événement Week-end de fête à Tiranges Tiranges a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron