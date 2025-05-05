Sentier floristique Enchastrayes Alpes-de-Haute-Provence

Sentier floristique Chalet de la Montagne 04400 Enchastrayes Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez à la recherche de plantes et de fleurs comestibles et médicinales. Le dépliant vous offre des explications détaillées sur les variétés rencontrées.

+33 4 92 81 05 61

English : Flower and plant trail

Take a walk along the sentier des Cabanes trail or through the Ubaye Valley looking for plants and flowers, using the pamphlet provided which offers detailed explanations about their edible and medicinal properties.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Suche nach essbaren und heilkräftigen Pflanzen und Blumen. Das Faltblatt bietet Ihnen ausführliche Erklärungen zu den angetroffenen Sorten.

Italiano :

Questa passeggiata da effettuare sul sentiero delle Cabanes o nella valle dell’Ubaye alla ricerca di piante e fiori con l’aiuto del dépliant che spiega in dettaglio le piante e fiori commestibili e medicinali.

Español :

Vaya en busca de plantas y flores comestibles y medicinales. El folleto ofrece explicaciones detalladas de las variedades que encontrarás.

