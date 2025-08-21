Sentier fruitier Bougé-Chambalud Isère
Sentier fruitier Bougé-Chambalud Isère vendredi 1 mai 2026.
Sentier fruitier
Sentier fruitier 38150 Bougé-Chambalud Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Sentier fruitier au départ du Jardin des Sources.
https://tourisme.entre-bievreetrhone.fr/ +33 4 74 84 00 06
English :
Fruit path starting from the Jardin des Sources.
Deutsch :
Obstlehrpfad vom Jardin des Sources aus.
Italiano :
Percorso della frutta dal Jardin des Sources.
Español :
Ruta de la fruta desde el Jardin des Sources.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme