Sentier GR 48 Mauprévoir / Surin Mauprévoir Vienne
Sentier GR 48 Mauprévoir / Surin Mauprévoir Vienne vendredi 1 mai 2026.
Sentier GR 48 Mauprévoir Surin A pieds Facile
Fédération Française de Randonnée Sentier GR 48 Mauprévoir Surin 86460 Mauprévoir Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 29000.0 Tarif :
Facile
http://vienne.ffrandonnee.fr/ +33 6 11 30 46 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sentier GR 48 Mauprévoir Surin
Deutsch : Sentier GR 48 Mauprévoir Surin
Italiano :
Español : Sentier GR 48 Mauprévoir Surin
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine