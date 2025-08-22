Sentier Les Chavonnes Brides-les-Bains Savoie
Sentier Les Chavonnes
Sentier Les Chavonnes 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier balisé, niveau facile. Temps de marche aller/retour 30 à 45 min
+33 4 79 55 21 55
English : Les chavonnes path
Marked trail, easy level. Walking time: 30 to 45 min
Deutsch : Les chavonnes
Markierter Wanderweg, leichtes Niveau. Gehzeit hin und zurück: 30-45 Min
Italiano :
Sentiero segnalato, livello facile. Tempo di percorrenza andata e ritorno: 30-45 min
Español : Les chavonnes
Sendero señalizado, nivel fácil. Tiempo a pie ida y vuelta: de 30 a 45 min
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme