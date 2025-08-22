Sentier Les Chavonnes Brides-les-Bains Savoie

Sentier Les Chavonnes 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier balisé, niveau facile. Temps de marche aller/retour 30 à 45 min

  +33 4 79 55 21 55

English : Les chavonnes path

Marked trail, easy level. Walking time: 30 to 45 min

Deutsch : Les chavonnes

Markierter Wanderweg, leichtes Niveau. Gehzeit hin und zurück: 30-45 Min

Italiano :

Sentiero segnalato, livello facile. Tempo di percorrenza andata e ritorno: 30-45 min

Español : Les chavonnes

Sendero señalizado, nivel fácil. Tiempo a pie ida y vuelta: de 30 a 45 min

