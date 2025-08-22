Sentier nature de Parnaux Arvière-en-Valromey Ain

Sentier nature de Parnaux

Sentier nature de Parnaux Chavornay 01510 Arvière-en-Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier nature vous permettra de découvrir la tradition viticole du village de Chavornay murets, escaliers de pierre, grangeons et anciennes parcelles témoignent de ce passé récent. Interprétation faune, flore et activités avec de jolis panoramas.

+33 4 79 87 51 04

English : Sentier nature de Parnaux

This nature trail will allow you to discover the wine-growing tradition of the village of Chavornay: low walls, stone staircases, barns and old plots of land bear witness to this recent past. Interpretation of fauna, flora and activities with beautiful panoramas.

Deutsch : Sentier nature de Parnaux

Auf diesem Naturpfad können Sie die Weinbautradition des Dorfes Chavornay entdecken: Mauern, Steintreppen, Scheunen und alte Parzellen zeugen von dieser jüngsten Vergangenheit. Interpretation von Fauna, Flora und Aktivitäten mit hübschen Panoramen.

Italiano :

Questo percorso naturalistico vi permetterà di scoprire la tradizione vitivinicola del villaggio di Chavornay: muretti, gradini in pietra, fienili e vecchi appezzamenti di terreno testimoniano questo recente passato. Interpretazione della fauna, della flora e delle attività con splendidi panorami.

Español : Sentier nature de Parnaux

Este recorrido natural le permitirá descubrir la tradición vitícola del pueblo de Chavornay: muros bajos, escalones de piedra, graneros y antiguas parcelas son testigos de este pasado reciente. Interpretación de la fauna, la flora y las actividades con bellos panoramas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-02-03 par Aintourisme source Apidae Tourisme