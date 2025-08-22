Sentier nature du Marais de Lavours Ceyzérieu Ain

Sentier nature du Marais de Lavours

Sentier nature du Marais de Lavours Aignoz 01350 Ceyzérieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Après la visite de la Maison du marais de Lavours, prenez le temps de vous promener sur le sentier de Lavours ou le circuit sur pilotis au cœur de la réserve naturelle du marais de Lavours.

http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06

English : Walking tour at the Lavours swamp

After visiting the Maison du marais de Lavours, take the time to stroll along the circuit on stilts in the heart of the Lavours marsh nature reserve.

Deutsch :

Nehmen Sie sich nach dem Besuch des Maison du marais de Lavours Zeit für einen Spaziergang auf dem Lavours-Pfad oder dem Rundweg auf Pfählen im Herzen des Naturschutzgebiets des Marais de Lavours.

Italiano :

Dopo la visita alla Maison du marais de Lavours, prendetevi il tempo per passeggiare lungo il sentiero di Lavours o il circuito su palafitte nel cuore della riserva naturale della palude di Lavours.

Español :

Después de visitar la Maison du marais de Lavours, tómese el tiempo de recorrer el sendero de Lavours o el circuito sobre zancos en el corazón de la reserva natural de la marisma de Lavours.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-30 par Aintourisme source Apidae Tourisme