L’Ain de Ferme en Ferme GAEC La Ferme du Marais Aignoz Ceyzérieu

L’Ain de Ferme en Ferme GAEC La Ferme du Marais
Aignoz 1263 route d'Aignoz Ceyzérieu
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-25
L’Ain de Ferme en Ferme est une manifestation qui permet, le temps d’un week-end, de partir à la rencontre d’agriculteurs qui vous feront découvrir leur métier et leur environnement. Ils vous expliqueront tout de leurs savoir-faire.
Aignoz 1263 route d’Aignoz Ceyzérieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 24 35 lafermedumarais@gmail.com
English : Ain from Farm to Farm: GAEC La Ferme du Marais
The Ain de Ferme en Ferme is a weekend-long event where you can meet farmers and find out more about their work and their environment. They’ll tell you all about their know-how.
