Sentier pédestre Balade en Sol Mineur Cagnac-les-Mines Tarn

Sentier pédestre Balade en Sol Mineur

Sentier pédestre Balade en Sol Mineur 2 Avenue de Saint-Sernin 81130 Cagnac-les-Mines Tarn Occitanie

Au départ du Musée-mine départemental, ce sentier de randonnée vous fait découvrir la vie quotidienne des mineurs et de leur famille au travail mais aussi dans la cité des Homps.

English :

Departing from the Departmental Mining Museum, this hiking trail takes you through the daily life of the miners and their families at work but also in the city of Homps.

Deutsch :

Dieser Wanderweg, der am Musée-mine départemental beginnt, zeigt Ihnen den Alltag der Bergleute und ihrer Familien bei der Arbeit, aber auch in der Stadt Les Homps.

Italiano :

Partendo dal Museo dipartimentale delle miniere, questo percorso escursionistico vi porterà a scoprire la vita quotidiana dei minatori e delle loro famiglie al lavoro e nella città di Homps.

Español :

Partiendo del Museo Departamental de la Mina, esta ruta de senderismo le lleva a recorrer la vida cotidiana de los mineros y sus familias en el trabajo y en la ciudad de Homps.

