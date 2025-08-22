Sentier pédestre de latiremont Baslieux Meurthe-et-Moselle
vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre de latiremont Adultes A pieds Facile
Sentier pédestre de latiremont rue de la chapelle 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 5500.0 Tarif :
SENTIER DE LATIREMONT à Baslieux
Distance 5.5 km
Balisage Anneau Bleu
Départ de Doncourt cités, à proximité de la salle polyvalente.
Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers
Facile
+33 3 82 39 21 21
English :
TRAIL FROM LATIREMONT to Baslieux
Distance: 5.5 km
Markings: Blue ring
Departure from Doncourt cité, near the salle polyvalente.
Signposted by Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Deutsch :
WEG VON LATIREMONT nach Baslieux
Entfernung: 5.5 km
Markierung: Blauer Ring
Start in Doncourt cités, in der Nähe der Mehrzweckhalle.
Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers
Italiano :
Percorso da latiremont a baslieux
Distanza 5,5 km
Segnaletica: Anello blu
Partenza dalla città di Doncourt, vicino al municipio.
Segnalato dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Español :
CAMINO DE LATIREMONT a Baslieux
Distancia 5.5 km
Señalización: Anillo azul
Salida de Doncourt cité, cerca del ayuntamiento.
Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain