Sentier pédestre de latiremont Baslieux Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre de latiremont Adultes A pieds Facile

Sentier pédestre de latiremont rue de la chapelle 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

SENTIER DE LATIREMONT à Baslieux

Distance 5.5 km

Balisage Anneau Bleu

Départ de Doncourt cités, à proximité de la salle polyvalente.

Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers

Facile

+33 3 82 39 21 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TRAIL FROM LATIREMONT to Baslieux

Distance: 5.5 km

Markings: Blue ring

Departure from Doncourt cité, near the salle polyvalente.

Signposted by Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Deutsch :

WEG VON LATIREMONT nach Baslieux

Entfernung: 5.5 km

Markierung: Blauer Ring

Start in Doncourt cités, in der Nähe der Mehrzweckhalle.

Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers

Italiano :

Percorso da latiremont a baslieux

Distanza 5,5 km

Segnaletica: Anello blu

Partenza dalla città di Doncourt, vicino al municipio.

Segnalato dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Español :

CAMINO DE LATIREMONT a Baslieux

Distancia 5.5 km

Señalización: Anillo azul

Salida de Doncourt cité, cerca del ayuntamiento.

Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain