Sentier pédestre le Baslieux Baslieux Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre le Baslieux

Sentier pédestre le Baslieux Rue 151ème RIM 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 3000.0

SENTIER LE BASLIEUX

Distance 3 km

Balisage Anneau vert

Départ du village.

Facile

English :

LE BASLIEUX TRAIL

Distance: 3 km

Marking: Green ring

Start from the village.

Deutsch :

WANDERWEG LE BASLIEUX

Entfernung: 3 km

Markierung: Grüner Ring

Start im Dorf.

Italiano :

SENTIERO DI LE BASLIEUX

Distanza: 3 km

Segnaletica: Anello verde

Partenza dal villaggio.

Español :

SENDERO LE BASLIEUX

Distancia: 3 km

Señalización: Anillo verde

Salida del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain