Sentier pédestre le Baslieux Baslieux Meurthe-et-Moselle

SENTIER LE BASLIEUX
Distance 3 km
Balisage Anneau vert
Départ du village.
Facile

  +33 3 82 89 80 32

English :

LE BASLIEUX TRAIL
Distance: 3 km
Marking: Green ring
Start from the village.

Deutsch :

WANDERWEG LE BASLIEUX
Entfernung: 3 km
Markierung: Grüner Ring
Start im Dorf.

Italiano :

SENTIERO DI LE BASLIEUX
Distanza: 3 km
Segnaletica: Anello verde
Partenza dal villaggio.

Español :

SENDERO LE BASLIEUX
Distancia: 3 km
Señalización: Anillo verde
Salida del pueblo.

