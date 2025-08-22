Sentier pédestre le Baslieux Baslieux Meurthe-et-Moselle
vendredi 1 mai 2026
Sentier pédestre le Baslieux Adultes A pieds Facile
Sentier pédestre le Baslieux Rue 151ème RIM 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
SENTIER LE BASLIEUX
Distance 3 km
Balisage Anneau vert
Départ du village.
Facile
+33 3 82 89 80 32
English :
LE BASLIEUX TRAIL
Distance: 3 km
Marking: Green ring
Start from the village.
Deutsch :
WANDERWEG LE BASLIEUX
Entfernung: 3 km
Markierung: Grüner Ring
Start im Dorf.
Italiano :
SENTIERO DI LE BASLIEUX
Distanza: 3 km
Segnaletica: Anello verde
Partenza dal villaggio.
Español :
SENDERO LE BASLIEUX
Distancia: 3 km
Señalización: Anillo verde
Salida del pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain